不聽勸阻強登山 淡大登山隊安全下山

淡大登山隊一行15人已在救難人員陪同下，安全下山。(江詩筑翻攝)

山區雨勢稍歇後，淡大登山隊一行15人在救難人員協助下，一一涉溪而過，安全抵達觀霧站。(江詩筑翻攝)

救難人員陪同大學登山隊下山。(江詩筑翻攝)

全台受到豪大雨侵襲，不過淡江大學一支15人的登山隊2日上午不顧雪霸處觀霧管理站人員勸阻，仍依原訂申請3天2夜大霸線行程入山。不過當天下午3時許就因大鹿林道東線8.8公里處坍方受阻，向雪霸處觀霧管理站求救，礙於當天雨勢相當大，救難人員無法抵達，經確認人員平安、糧食無虞的狀況下，當晚九九山莊及登山隊雇請的高山協作員帶領隊伍抵達15公里處的臨時工寮。經過2天等待，4日上午登山隊在救難人員帶領下，中午就安全抵達觀霧站，各自下山返家。

保七總隊第五大隊長莊明憲指出，特別感謝第一線參與救援的雪霸處觀霧站、保七五大觀霧小隊、新竹林管處，布農卡里布灣登山隊及苗栗消防局特搜隊等人，讓登山隊伍陸續安全下山。

苗栗縣消防局表示，該隊登山隊入園時均有合法申請入山、入園證，且因當時園區尚未公告禁止入園，管理站人員雖有口頭勸阻天候不佳，不宜入山，但僅只有建議權，無強制力，無法針對該隊伍逕行開罰，只能呼籲山友登山前應注意氣象預報行前審慎評估。

雪霸國家公園管理處指出，該登山隊9男6女分成三隊、一行15人申請3天2夜大霸線，2日清晨入園，不過因西南氣流加上鋒面影響，觀霧管理站人員曾勸阻入山，但該隊仍執意要登山。

一般登山隊伍的行程多半在第一天走完19公里長的大鹿林道東線，抵達登山口後再向上走4公里到九九山莊入住，不過該隊恐因雨勢不斷，行程受到拖延，2日下午3時許因坍方受困在8.8公里處，向觀霧管理站求助。

縣消防局表示，該隊伍發現8.8K坍方時，開始折返，不過走道約2.3K處又發現坍方，在前後均受阻的狀況下，向雪霸處求助，雪霸處人員原本2日下午4時許要前往將人員帶下山，但行到0.7公里處即因坍方無法前進。

苗栗縣消防局特搜小隊長徐偉翔表示，部份學生體力略為透支，有人因腳破皮受傷，行進速度較慢，不過皆已陸續下山，全員皆平安。

(中時)