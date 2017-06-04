海拔最高馬拉松 台灣女生雙雙挑戰成功

成功挑戰喜馬拉雅馬拉松的陸承蔚回國，前來接機的兒子熱情地獻花擁抱。(范揚光攝)

抵達海拔5364公尺基地營的戴希衡。(取自戴希衡臉書)

挑戰高難度的喜馬拉雅馬拉松，台灣參賽女生陸承蔚與戴希衡繳出漂亮成績單，不但成功跑完42公里全馬，更是該組唯二完賽的外籍亞洲女子選手！陸承蔚3日回國時表示，自己並不是運動健將，在山上只能用意志力克服身體病痛撐完比賽，回台後自己第一個願望是「好好洗個澡！」。

喜馬拉雅馬拉松（Tenzing Hillary Everest Marathon）堪稱是全球海拔最高的馬拉松路跑，是為了紀念全世界首次登上聖母峰的登山家艾德蒙希拉里及丹增諾蓋所舉辦，比賽起點位於海拔5364公尺的基地營，終點在海拔3446公尺的南崎巴札，沿途地形崎嶇危機四伏，每年吸引許多路跑好手前來朝聖，共分為全馬（42公里）、超馬（60公里）及半馬（21公里）3組。

未曾參加過如此艱難賽事的陸承蔚在5月中抵達尼泊爾後，隨即展開一連串的移地訓練，從海拔較低的營地向基地營逐漸推進。由於缺乏高山經驗，陸承蔚必須設法適應稀薄的空氣及低溫，3周的訓練過程中除了飽受高山症困擾，還因氣候寒冷而感染肺炎，可以說是飽受折磨。陸承蔚回憶，這段期間不斷有直升機將身體不適的選手後送下山就醫，甚至還有1位新加坡籍的參賽者，在開賽前就因身體無法負荷而意外身亡，讓她一度信心動搖。即使是起跑當日，陸承蔚也沒有把握能順利完賽，所幸靠著強大意志力咬牙苦撐，終於以9小時35分跑完42公里的賽程，一舉奪下全馬女子總排名第23名，國外選手亞洲女子第1名的佳績。

熱愛運動的戴希衡是身經百戰的路跑好手，光是今年就參加了在香港、法國甚至伊朗舉行的馬拉松，會參加喜馬拉雅馬拉松是抱著好奇心去參加，雖然自己也有一些越野跑步的經驗，但是到了山上才發現危險性超乎想像。戴希衡說，自己雖然比較沒有高山症的困擾，但是腳底的水泡讓她飽受折磨，到最後幾乎只能用走的方式完成比賽。活力十足的戴希衡興趣是不斷挑戰各種型態的賽事，因此已經取得參賽資格的她，明年將前進美國參加波士頓馬拉松。

當陸承蔚走出入境大廳時，年幼的兒子立即衝上前迎接，陸承蔚也顧不得自己已經3周沒洗澡，把兒子緊緊擁入懷中，母子情深溢於言表。陸承蔚認為，雖然自己是個母親，但是憑藉著對運動的熱愛，還是可以追逐人生的夢想，用平凡的腳步走出偉大的旅程。當記者詢問是否準備下一個挑戰時，陸承蔚笑說，現在只想回家好好洗澡！

(中時)