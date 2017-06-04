陝西響應「一帶一路」 對台商敞開大門

2017年6月3日下午，由陝西省人民政府主辦，陝西省台灣事務公室、陝西省商務廳、西安高新區管委會、西安經濟開發區管委會、西安國際港務區管委會和台灣區電機電子工業同業公會承辦的2017絲博會台商「一帶一路」項目推介會，在西安皇城豪門酒店舉行。

來自台灣區電機電子工業同業公會、台灣中華海峽交流協會、台灣「一帶一路」經貿促進會、高雄世貿協會、台灣基泰建設股份有限公司、台灣峰鼎電子股份有限公司等機構的160餘名台商參展參會，接洽投資意向。

推介會由陝西省台辦主任楊勇主持，國台辦經濟局副巡視員高偉和台灣區電機電子工業同業公會常務監事、台灣汽車電子產業聯盟召集人、峰鼎電子有限公司董事長游文光分別緻辭。陝西省商務廳副廳長李生榮介紹「一帶一路」和陝西自貿區的建設情況，西安高新區管委會投資一局副局長周鋒、西安經濟開發區管委會副主任郭鳳鵬和西安國際港務區管委會副主任黃瑜暉分別進行項目推介。

高偉表示，廣大台商朋友應藉助陝西發展騰飛契機，開闢事業發展新領域，國台辦將一如既往地支持台商在深化兩岸經貿交流合作中發揮更大的作用。希望台商朋友抓住機遇，參與「一帶一路」建設，來大陸投資興業，在大陸獲得更好的發展。

楊勇希望，各位企業家能通過此次活動進一步了解陝西，關注陝西，把握陝西發展與自身發展的契合點，更深參與陝西經濟發展，積極參與「一帶一路」建設，促進陝台經濟合作再上層樓。

「我們對西安未來發展非常看好，號召會員來開展高新技術合作，一起推廣到中亞等市場。」游文光說，「一帶一路」是世界性的改變，也是貿易推廣的世界級發展計劃。他表示，願為兩岸高科技產業的交流合作搭建橋樑，期待兩岸經貿交流向更穩定、更密切的方向發展。台灣電機電子同業公會監事會召集人、中國電器股份有限公司董事廖伯熙說，汽車電子產品在汽車的安全性、控制性等方面有很大的需求，中亞地區在汽車發展方面可能會有相當大的需求，汽車電子產品也會有廣大的市場。

當日，陝西省商務廳、陝西省台辦與台灣區電機電子工業同業公會簽訂了合作框架協議。據了解，推介會後，此次台商代表團還將赴4個國家級開發區進行參觀考察，精準對接，洽商合作機遇。

(旺報)