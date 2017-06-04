親情牌無效！一銀盜領三嫌延押2個月

拉脫維亞籍男子安德魯等三嫌犯下轟動國際的第一銀行ATM盜領案，二審獲減輕刑度，分遭判處4年6月到4年10月不等刑期。安德魯3人另以健康、家庭因素請求交保，台灣高等法院認為，3人均為外籍人士且有逃亡動機，衡酌司法權行使與被告人身自由受限等情狀，裁定3人自6月3日起延長羈押2個月。

安德魯向法院主張，「交保對我身體是好的，可進一步找醫生檢查，及用網路與兒子聯絡」；羅馬尼亞籍的米海爾則希望與家人見面，辯護律師也稱其他大案被告也有交保，本案雖是矚目案件，希望法院能平等考量，而且米海爾姊姊已在台北市承租公寓，希望以限制出境、出海、住居等方式以替代羈押。

摩爾多瓦籍的潘可夫也說，曾有殺人被告可以交保，「為何我們不行？」承諾願願意遵守法院規定，其辯護律師則說，米海爾及潘可夫可以住在相近的地方，相關資料會呈給法院，潘可夫的小孩才剛出生，需要潘可夫照顧處理。

高院合議庭認為，安德魯等3人屬外國人士，安德魯曾有逃亡事實，米海爾、潘可夫也是經警拘提到案，3人所犯情節亦屬重大，客觀上即大幅增加被告逃亡動機，若改為具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，都不足以確保日後審判、執行程序之順利進行。

合議庭也認為，即使安德魯身體狀況欠佳屬實，仍可透過戒護就醫，獲得適當治療，何況被告安德魯現尚無刑事訴訟法第114條第3款所規定「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒者」之情節。

至於米海爾、潘可夫二人援引他案情節請求交保，合議庭則認為，羈押與否應是個案具體認定，而米海爾、潘可夫均欲與家人見面，並稱渠等因遭羈押而無法工作，家中尚有親屬需照顧等節，與審酌是否具備羈押事由及羈押必要性無關。

裁定指出，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認對被告3人維持羈押處分尚屬適當、必要，合乎比例原則，為確保日後審判進行之可能情形，乃認為有繼續羈押之必要。

(中時)