Hello Kitty站長邀大家來趟暑期之旅
煦煦和風帶來夏季的氣息，也預告著暑假即將到來，台鐵局特別規劃一系列新式商品供大家選購收藏。本次系列商品當中以「太魯閣Hello KITTY號彩繪列車-精密N規火車模型」最具收藏價值，是Hello KITTY迷不可錯過的好物，預計自106年6月7日起首賣，限量500組，只在臺鐵銷售通路獨家限定銷售，每組售價新臺幣11,800元，售完為止。
同一時間推出的限定系列商品是以Hello Kitty站長為設計主軸，計有12色蠟筆（或色鉛筆）繪本組2款、大容量帆布購物袋、馬克杯組（含木蓋或湯匙）2款及Hello Kitty站長鑰匙圈，將於臺鐵夢工場及台鐵便當本舖同步販售，歡迎選購。
另為搭配夏日風情，台鐵局也分別推出黃色及粉色系2款Hello Kitty站長小方巾與親子襪子、夏日短T恤等超值商品琳瑯滿目，將於6月起陸續上市，最新訊息將於台鐵夢工場網站公告，喜愛Hello Kitty的民眾絕對不可錯過！
上述各項商品除列車限定款系列商品外，民眾可於對號列車上或至下列地點選購：
臺鐵夢工場旗艦店（台北車站近西3門）02-23830367
臺鐵夢工場松山店（松山車站地下一樓）02-27474242
臺鐵夢工場高雄店（高雄車站前站手扶梯旁）07-2358765
台鐵便當本舖（台中站）04-22224683
(中時)
關鍵字：Hello Kitty、彩繪列車
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