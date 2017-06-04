離婚2年孫協志爆變態嗜好 撫摸「她」許孟哲傻眼

孫協志離婚2年，許孟哲常想介紹新對象給他。(圖／本報系資料照)

許孟哲曝孫協志有「戀物癖」。(圖／翻攝自youtube)

孫協志2年前和結婚4年的韓瑜離婚，就沒有爆出任何緋聞，不過近日卻被許孟哲爆料他不認識女生的真相，嚇壞在場來賓，沈玉琳聽完也直呼：「有夠變態的啦！」

許孟哲在《小明星大跟班》中爆料，孫協志私下有「戀物癖」，他曾試圖要幫忙孫協志介紹對象，卻總是被拒絕，這讓他懷疑單身的孫協志，每次收工就直接回家，甚至可以一個禮拜宅在家裡，到底是不是藏了什麼在家。

因此他提議去孫協志家吃飯，想不到卻看到對方拿著一個女生的公仔，深情看著她並幫忙梳順頭髮、調整衣服，且當時已經半夜1、2點，讓許孟哲看了都嚇到：「我覺得他已經單身單出病了！」吳宗憲在一旁驚嘆「這就是戀物癖」，現場來賓也都說對孫協志大改觀了。

(中時電子報)