伊凡卡救不了巴黎協定 遭批「無能」
川普不按牌理出牌的個性，已經被大家認為無人能治得了他了，就連一直以來被大家負與眾望的伊凡卡(Ivanka Trump)，這次也鎩羽而歸。外界一般認為能夠左右川普政治立場的人，最後可能只能指望伊凡卡了，但是經過美國宣布退出《巴黎氣候協定》以後，舉世震驚，輿論也開始轉向，認為伊凡卡只是出一張嘴而已，並沒有辦法真正影響川普瘋狂的決策。
根據CNN報導，川普上任134天以來，伊凡卡一直在他身旁扮演著重要的角色，因此也被外界認定她對於川普決策，擁有舉足輕重的影響力，尤其是她正式獲得白宮顧問職位以後，大家都深信她能左右川普的領導方向，帶領美國走到正確的軌道上。
但是，日前川普召開記者會，正式對外宣稱「美國優先」，下令退出《巴黎氣候協定》，震驚各界，全球撻伐，也讓伊凡卡這禮拜過得很痛苦。川普的決定令她相當難堪，輿論開始批評她「說得多、做得少」，因為她沒有成功說服她父親，讓美國繼續留在《巴黎氣候協定》。
川普說「我是匹茲堡選民選出來的總統，不是巴黎人民選出來的。」因此，他毅然退出了《巴黎氣候協定》，走向他一貫宣稱的「美國優先」路線。從這一點來重新檢視伊凡卡的影響力，CNN認為，儘管外界普遍認為她對川普很有一套，但是自從她任職白宮以來，可以發現，伊凡卡無法影響川普的重大決策，甚至就連一些小事情的影響力都沒有。舉凡貿易、難民或是健保政策，川普都還是照著自己的政治立場走，沒有聽她的女兒或女婿庫什納的意見。
川普日前再次做出令人意外的重大決定，宣布退出《巴黎氣候協定》，讓輿論開始將矛頭對準他的大女兒伊凡卡，直言她「無能」，不再具有令人期待的重大影響力了。
(中時電子報)
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