鄧紫棋po照修很大？網友曬照曝真面目

鄧紫棋日前曬出美照。（圖／取自Instagram）

鄧紫棋被網友拍到的模樣。（圖／取自微博）

鐵肺歌手鄧紫棋向來會在網上和粉絲分享美照，儘管過去就有多次被抓包P圖的經驗，但鄧紫棋不理外界批評，許多粉絲也力挺偶像。而日前她現身機場，一身條紋裝扮看起來身形頗為緊實，不過同時也有網友曬出所拍到的照片，卻和鄧紫棋po的有些落差。

鄧紫棋日前在Instagram上曬出美照，看來身形相當結實的她被大讚看來氣色相當好，不過同時間卻也有網友曬出在機場偶遇鄧紫棋的照片，一樣的穿著，身型卻有些落差，就被揶揄是否P很大？不過這也並不是鄧紫棋第一次被質疑修圖修很大，但她一點都不在乎，甚至以高EQ方式回覆網友，深受好評。

(中時電子報)