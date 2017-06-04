交大開業典禮 胡正明8字贈學子
交通大學今(4)日舉辦105學年度開業典禮，也邀請中央研究院院士、交大名譽博士胡正明演說。
交大將有212名博士生、3874名碩士生及1226名學士將踏出校園、揚帆啟航，迎向個人新生涯，校長張懋中今天恭喜大家成功達陣人生的重要階段，開展下一段更精采的生涯旅程，讓「開業典禮」回歸到大學學位授予典禮「commencement」的意涵，作為生涯事業的出發點。
張懋中認為，理想的大學教育必須發掘學生的潛力與天賦，能提出挑戰、激發大家的求知慾望，最重要的是累積充足智能、培養完整人格以做好人生準備。
他祝福每一位即將踏出校園的開業同學開展無限生涯，也強調交大永遠與「開業生」同行致遠。
胡正明2016年獲美國總統歐巴馬親頒國家技術創新獎章，他笑稱自己是「秀才人情嘴皮子一張」，人微言輕所以拿歐巴馬一起站台。
胡正明表示，目前全球先進半導體公司都採用他15年前發明的3維電晶體，有人問他有什麼訣竅或心得，他歸納「自信、樂觀、努力、進取」八字，要有自信、樂觀的心態面對大小問題，想解決的問題愈是困難愈要努力進取，才能得到必須的知識與支援。
胡正明指出，生活上有自信，才能樂觀快樂；工作上自信、樂觀，才敢花費很多時間找尋不知道在哪裡的答案，這就是創新。
胡正明說：「我想我多一些自信和樂觀，也多了些進取和努力，才能深入地了解問題，即早看到突破點。」
(工商)
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