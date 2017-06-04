走過憂鬱幽谷 7旬嬤身上刺10個刺青

王美智用刺青，忘卻生活上的苦痛。（楊明峰攝）

70歲阿嬤王美智，近1年來在身上刺了10個刺青，包含臉頰的雙翼、額頭上的曼陀羅，以及韓星張赫、秋田犬、「阿母」二字，太極圖騰、魚、觀世音等，她說，罹患恐慌症、憂鬱症，情緒不佳，近年與子女關係不好，去年想要拿刀輕生，路過中壢區刺青店時，轉念不如用刺青的痛代替，1年來就次了10個。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)