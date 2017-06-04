連日暴雨暫歇 量販、超市買氣暴增5倍
今天（4日）部分地區暴雨暫歇，量販、超市菜價目前沒受波動上漲，各地買氣提升了2成至5倍。
全聯表示，因前2天雨勢較大，影響到店人潮，今早雨停後門市採買人潮開始出現，這幾日銷量約有2成左右的成長。愛買表示，菜價目前沒有漲，菜類的銷量從昨晚開始就飆了5倍。
大潤發表示，北部地區雨勢減緩，受到昨日豪雨的影響，預計下周菜價可能會再受到波動，今早賣場一開門就湧現大批搶菜人潮，包括家庭及餐廳都前來搶購，趁菜價調漲前就先把一星期的青菜買足，中午過後部分架上青菜已被搶購一空，包括價格比較高的產銷履歷蔬果也被掃空。
大潤發公關沈家卉說，這兩天的豪雨，讓購買蔬菜的顧客比上周增加好幾倍，業績預計成長50%以上。
(中時)
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