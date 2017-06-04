NBA》騎士陷困 詹姆斯：對手是一群主將

騎士詹姆斯(左)今年面臨生涯的一大挑戰。(美聯社資料照)

勇士4巨頭讓「小皇帝」詹姆斯吃不消了嗎？首戰失利之後，騎士總教練泰隆盧表示他從未看過勇士這樣強大的隊伍。詹姆斯日前曾說勇士只是他生涯的重大挑戰之一，而不是最大挑戰，但是持平而論，像勇士這種隊伍是連當年大帝喬丹都不曾遭遇過的。

「(勇士)把我們的攻守都逼到困境。」詹姆斯賽後受訪時坦承，儘管勇士是偏向團隊的打法，但是他們陣中很多球星都擁有獨挑大樑的實力，光是柯瑞與杜蘭特加起來就有3座MVP。對於泰隆盧的評語，詹姆斯表示：「勇士確實很強，是我碰過的強悍隊伍之一。這些球星配合得很好，而且他們有些人其實是一軍之將，屬於完全可以獨當一面的人物。」

拓荒者麥柯倫也打趣地說，克雷湯普生應該在勇士奪冠之後就另立山頭，而湯普生確實有這個本領。當年「大鬍子」哈登在雷霆只是替補，如今卻成為聯盟MVP的熱門人選，勇士4巨頭柯瑞、杜蘭特、湯普生、格林皆屬於這類人物。

總冠軍賽首戰，勇士大前鋒格林與後衛湯普生取分不多，但詹姆斯認為這支聯軍還是難以對付，「格林本來就是以防守取勝的球員，他不需要取分也是個威脅。湯普生跑出很多空檔，他只是欠缺手感。」至於騎士該如何還擊，詹姆斯只說控球的人(他與厄文、戴隆威廉斯)要更積極，盼望射手柯佛能多點貢獻。

(中時電子報)