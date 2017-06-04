部桃義賣「愛悠愛遊卡」 助TFT送愛到偏鄉
衛生福利部桃園醫院感染科，2016年底開始與偏鄉教育創新組織TFT（Teach for Taiwan）合作，發行由愛滋感染者設計的「愛悠愛遊卡」讓民眾認購，扣除製作成本後的餘額全數捐給TFT，希望透過教育讓生命影響生命。
部桃感染科主任鄭健禹日前邀請TFT營運總監何采桑到院分享組織3年來的成果，部桃副院長陳瑞昌更當場認購10張愛悠愛遊卡，鄭健禹表示，根據過去病例，許多愛滋病患是因為從小沒有完善的家庭及教育支持，才讓自己過早暴露在危險之中，「透過教育才能讓更多人認識愛滋病毒和避免歧視問題。」
2012年成立的TFT，目標是培訓對偏鄉教育充滿熱忱的年輕教師，以1期2年的模式進行偏鄉支援，3年來教育足跡遍佈30個縣市，教導超過1700位偏鄉學童，陽明大學實習醫師陳佑詳表示，在台灣，孩子的出身決定他的未來，偏鄉缺醫生也缺老師，學校教師的流動率很高，缺額招不滿更是家常便飯，孩子總是被犧牲的那一個。
完成第1屆偏鄉計畫的老師黃孟熙，為了投入花蓮偏鄉小學的英語教學，中斷自己研究所的學業，「孩子的潛力無限，只是外界沒有給他們夠高的挑戰和期待，反而造成他們失去許多突破自我的機會，沒有信心繼續學習」，如果有更多人願意慢下腳步，關心每個孩子的學習狀況，就能把每個學生帶上來。
(中時)
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