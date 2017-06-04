婦遇「祈福黨」 85萬現金變飲料
「祈福黨」成員在新北市新店區街頭搭訕林姓婦人，陸姓女子佯裝收驚師父信徒，另名女子則佯裝師父孫女，向林女恫稱其遭冤魂纏身，若無及時祈福，下午即可能被車撞死。林女信以為真，將85萬元現金放進塑膠袋，依指示於20日後啟封進行祈福儀式，才驚見現金早被調包成3瓶飲料。台北地檢署偵結全案，依詐欺罪起訴陸女。
大陸籍「祈福黨」成員陸姓女子與「二妹」、「小英」共3人，2013年間在新店區街頭鎖定林姓被害婦人。「二妹」先是佯裝成路人請求林女帶她給師父收驚，林女原本推拒，陸女卻突然現身表示知道路，林女不堪「二妹」再三請託，便與「二妹」、陸女同行。
陸姓女子途中佯裝撥打電話聯絡師父，聲稱師父家中有新生兒，為免生人造訪讓新生兒沾染穢氣，要眾人先在北新國小寶橋路候車亭等候。扮演師父孫女的「小英」則在候車亭現身，聲稱祖父「預言」今日會有林姓女子前去祈福，但林女遭冤魂纏身，若不馬上處理，當天下午3時後及可能因車禍身亡。
林姓女子見師父神準預言，擔心命不保夕，在3名祈福黨成員鼓吹洗腦下答應參加祈福儀式，隨後在陸姓女子陪同下提領85萬元現金並放入塑膠袋內。陸女趁林女與他人聊天之際，將現金調包成3名飲料。
陸姓女子還向林姓女子謊稱，要將現金封在衣櫃中，20日後帶著現金與水果到候車亭集合，祈福儀式才算完成。林女不疑有他，20日後帶著塑膠袋赴約，苦等陸女等人未果，打開塑膠袋才發現現金已被調包，至此才知受騙報警處理。
(中時)
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