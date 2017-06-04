大膽偷神明關刀 賊星該敗遭逮捕

新竹縣徐姓男子竊盜集團，4日遭縣警逮捕，並在其車上起出某宮廟剛失竊的關刀、法器。（陳育賢翻攝）

新竹縣徐姓男子等5人，平日在桃、竹一帶四處偷車犯案，並竊取其它車牌懸掛，企圖躲避查緝，縣警3日接獲報案，鎖定徐等行蹤，但今天清晨在攔查徐等人時，徐竟拒檢還駕車衝撞警方，還好警方以優勢警力將對方制伏，並查獲4輛贓車，另還在車上起出某宮廟失竊的關刀、法器！

新竹縣警竹北分局湖鏡派出所與新工派出所，昨天深夜鎖定以36歲徐姓男子為首的竊車集團行蹤，並在桃、竹邊界埋伏，今天清晨終於等到徐等現身，但嫌犯竟拒捕還開車衝撞警方，所幸警方已將各個路口封死，阻斷其逃跑路線，最後順利將5嫌逮捕。

不過，在圍捕過程中，湖鏡所所長張傑凱和支援的黃姓民防私人座車被衝撞，嫌犯車輛則衝入山溝爆胎後乖乖就逮。

警方隨後在徐嫌住所附近起獲4輛贓車、毒品，還起出桃園市1間宮廟今天凌晨剛剛被偷的木製關刀、砵、鑼等法器。

警方調查，該廟是原訂在今天上午要辦廟會活動，但清晨5點在準備工作清點工具時，竟發現法器失竊，趕緊向警方報案，沒想到2個多小時後就破案了，連被害廟方都咋咋稱奇，直呼膽敢偷神明的法器，絕沒好下場，訊後並將全案依竊盜、毒品及妨害公務等罪嫌移送法辦。

(中時)