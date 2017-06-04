女星玩直播竟當街被搶包 後又離奇改口「誤會」

林雅詩因拍三級片走紅。（圖／取自林雅詩臉書）

林雅詩開直播，竟當街被搶走包包。（圖／取自Youtube）

香港女星林雅詩以港姐選拔出道，因拍多部三級片而走紅，近日她飛往馬來西亞工作，沒想到在街邊開直播時，突然被一名男子搶走包包，所幸只受到一點點擦傷也順利取回包包，但事後又稱是一場誤會，讓眾人看了相當不解。

林雅詩近日到馬來西亞工作，當她走在街頭玩直播時，身後突跑出一男子搶走她側背在肩上的包包，隨後她驚叫一聲便追了上去，直播也因此中斷。事後，林雅詩接受《東網》訪問，表示「剛在拍攝期間，我自己走到一旁玩直播以為很安全，怎知突然有人搶我的手提袋！」不過，幸好有當地的朋友和經紀人一起追到那個歹徒，所以沒有任何東西不見，金錢上也沒損失，僅有一點擦傷。

但奇怪的是，林雅詩4日凌晨又在臉書發文「昨日在馬來西亞發生之事是場誤會」，表示讓市民們受到驚嚇及誤會很抱歉，也感謝大家的關心，態度轉變讓網友十分疑惑，更留言問「有甚麼誤會？你不是受害者嗎？」但她對此並沒多作回應。

(中時電子報)