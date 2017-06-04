專訪》7年級青年返鄉務農 從土地中找到真正踏實感

75年次的青年農夫梁勝智，原本在台北工作的他，1年多前決定返回彰化田尾老家務農。(圖/受訪者提供)

年輕人往都市發展似乎是一件必然的事，因社會既定印象中，總認為在都市裡可以得到更好的就業發展機會，遇到更有競爭力的人事物。不過近年來，我們可以看到這樣的主流城市價值觀逐漸被翻轉，越來越多青年選擇返鄉務農，用自己的力量去逐夢、開創事業，於家鄉土地上，努力探索人生的方向。

實際上，台灣農業人口老化相當嚴重，青年返鄉務農在某種程度上，確實能讓老邁農村注入活血；同時，年輕人對於訊息的取得、嘗試新方法的精神也為傳統農業上帶來革新。但務農這件工作並不是一件簡單的事，除了身體勞動的苦外，更艱難的是裡頭所觸及的學問，絕對超乎外人所想像。

此次特別專訪一位75年次的青年農夫梁勝智，原本在台北工作的他，1年多前決定返回彰化田尾老家務農，開設「19號農場」。希望透過他的分享，能讓不管是大眾，或是想投入這份職業的人，能有更進一步了解。

1、請問是什麼樣的原因驅使你返鄉務農？

會做這個決定主要有兩個原因，首先是離家太久，因為自己從高職的時候就住外面，之後大學、研究所以至出社會工作也都在台北，這幾年每次回老家都有一種感覺，就是父母老得好快，做兒子的心裡總希望能多陪陪他們。

另一個原因就是，在台北打拼了幾年，自己始終感覺賺不了什麼錢，扣掉房租、生活開銷，能存下來的根本所剩無幾。而家裡原本是在彰化開衣架工廠，大約3、4年前收掉，當時也剛好有一塊可耕作地，哥哥又在農藥廠工作，手上有新的農作物品種，於是家中就轉投入務農事業；後來幾經思考，我於1年多前返鄉做全職農夫。

2、對於務農這件事，你在做法上是否有與傳統方式不同？有無任何改變？

19號農場所種植的香瓜。(圖/受訪者提供)

過去傳統農耕方式會使用化學肥料來提高生產力，但這樣的作法其實對土地影響很大，除可能導致土壤鹽化外，也不是那麼健康。

我的做法是蓋溫室，進行偏向有機的耕種，之所以是說偏向有機，是因為還是會在合理範圍內安全用藥。我想強調的是，「農藥不見得是毒。」有時它也是植物的保護藥劑，尤其下過雨後會有很多病菌產生；但在採收期間我們絕對不用藥，另外也會透過培養微生物、買優勢菌種的方式，讓植物更健康不容易生病。

3、務農過程中是否有遇過什麼困難？

養蜜蜂引入溫室授粉，對作物幫助很大。(圖/受訪者提供)

最大的困難應該是對作物的了解，畢竟自己是跨領域投入這項事業，對於種植技術、植物生長、不同階段要用什麼肥料、病蟲危害等知識，全都要重頭學習，而這些對農夫來說，都是相當重要的。

另外，像是我們在溫室種香瓜，需要養蜜蜂來幫忙授粉，因為相較於人工授粉，蜜蜂授粉不僅更快速，散佈得也比較均勻；但養蜜蜂又是另外一門學問，要注意作物生長同時，又得兼顧蜜蜂，可說頗具挑戰性也充滿專業。

其次，還有一個困難是在最開始的時候，花了很多時間在和家裡的長輩溝通，包括施肥、農藥的施用等觀念上與其相左，我會希望貼向吃得更健康，並且在耕作上進行很多的嘗試，好在後來大家的想法能趨於一致。

4、政府對青農所做的輔導與幫助是什麼？

整體而言，青年農夫最主要接觸到的應是地方農會，其會有一些輔導機制，不過此也跟地域性重點作物有關；像我自家耕地是在彰化田尾，但這裡最有名的是花卉，因此地方的資源主要都集中在花卉上，對我的幫助就比較沒那麼大。

再來就是農委會有設立農民學院，裡面有較完整的農業專業訓練，對我初期踏入此領域時，為一個很好的學習管道；另外，我也有跑去台中中興大學上課，其開設很多有關農業修習的課程，在那裡我認識不少同領域的人，彼此進行許多交流。

5、近年青年返鄉務農成為熱門議題，請問你身邊是否有很多青年農夫？

事實上，我覺得沒有外界所想的那麼多，有一種被過於渲染的感覺。或許在雲嘉南等農業重鎮會比較多，因為該地方政府對農業輔導的機制比較全面。

此外，投入務農是一項很花錢的事業，許多青農可能家裡本身就有一定的經濟基礎，能成立產銷班來擴大生產規模，也比較能得到政府的資源；從經營的層面來看，我們這些小農會比這些大農再更辛苦些。

6、返鄉務農至今，在心境上有沒有改變？對未來的想法又是什麼？

一開始就很肯定自己要做這件事，當然偶爾也會有懷疑的時候，憂慮自己能否做得到；但隨著時間過去，內心感到越來越踏實，也獲得比以往在工作上更多的成就，更能時常陪伴在父母身邊，非常開心。

至於未來的話，還是會多方嘗試種植不同的作物，目前我們農場主要有牛番茄、玉女小番茄、水果玉米、玉米筍、香瓜、哈密瓜等。不過，我覺得販賣銷售還是重點，現階段雖是透過盤商以及網路銷售為主，仍希望之後能更直接面對顧客，畢竟網路是趨勢，如何行銷自己的品牌是小農的出路之一。

(中時電子報)