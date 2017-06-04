高雄推眷村「以住代護」 掀另類移民潮
不同於以引進文創店舖活化眷村老屋的國內常見模式，高雄市文化局推出全國唯一的「以住代護」政策，盼眷村文化因住而生、因住而活，也意外掀起一股人才湧向眷村的另類移民熱潮。
高雄是全國僅見的陸海空軍眷村齊聚的城市，近年來，在國防部眷改政策下，眷村居民被迫遷離開居所，眷舍面臨拆除命運。文化局極力爭取，盼能保留見證歷史、族群融合的眷村文化，打造全國最大的眷村文化園區。
拆眷村的腳步暫緩了，卻面臨眷舍無人居住而荒蕪的危機，時任文化局長的副市長史哲決定「以住代護計畫」，給眷舍浴火重生機會。
史哲指出，台灣眷村在近代世界史上非常獨特！有超過100萬人的戰爭移民從大陸移到台灣，是見證冷戰時期的重要歷史現場。有人居住，自然會去保存、善待眷舍。
不過，不是想進住就可以入住，史哲說「眷村是因住而生，更期待眷村可以因住而活」讓來自社會各領域的頂尖人才，從不同角度既傳承又創新地打造眷村生活。
以住代護從全國第一個眷村黃埔新村開始，文創人才入住後，因迫遷而空盪的黃埔新村有了生氣，計畫規模還不斷擴大，不乏眷村第三代子弟回來尋根，也有台灣本地創意人才偕同來自英國、巴基斯坦等異國伴侶安居尋夢等，他們帶著各自豐富的生命經驗入住，結為街坊鄰居，開啟眷村生活的無限可能。
立委劉世芳、許智傑、邱志偉大力協助，向文化部爭取補助眷村新星計畫3.2億元經費下，以住代護今年擴大至第五期，除鳳山黃埔新村再釋出28戶，左營建業新村也首度納入釋出36戶。
徵件過程吸引近3千人看屋，並在截止日前收到超過500人投件申請。為求慎重，文化局把兩階段審查改為三階段，落實以「人才移民」重啟眷村生活機能。
(中時)
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