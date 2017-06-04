原住民皮雕課程 自製皮夾好驚豔

原住民學員阿原從皮雕創作班成功結業。(市府提供)

原住民身心障礙者協會課程教室，4日舉行原住民皮雕創作班結業式，20位學員包括阿美族、排灣族、賽夏族、泰雅族、魯凱族與鄒族，透過繪圖、設計、手雕、染色、縫製等過程，學會製作真皮雕刻的皮夾，各各富含文化意涵，令人驚豔。

阿美族青年小芬及阿原，分別因腦性麻痺及中風行動不便，求職上處處碰壁，知道市府辦理此課程，認真學習從不缺課，雖然肢體障礙動作比一般人緩慢，但卻未澆息藝術創作夢，又能自己賺錢照顧家庭，對於完成的作品相當有成就感，時時鼓勵自己要不畏艱難，朝夢想邁進。

新竹市原住民身心障礙者協會理事長方秀鳳說，幼時在部落裡每天要燒柴、砍筍才有飯吃，30年前從阿里山嫁到新竹市，生活雖改善，卻看到許多底層的原住民身心障礙者需要幫助，她便號召一群原住民的婦女們當志工，進行家庭訪視與關懷，發現大家都渴望學習自己的文化事物、又需要增加經濟收入，盼持續開設街頭藝人證照課程，幫助原住民。

民政處長張力可表示，為幫助新竹市近4000位原住民朋友活出自我，習得原民技藝且培養專長，改善經濟生活，今年市府特別爭取原民會公益彩券回饋金補助計畫90萬元，規畫「2017原味覺醒成長營」一系列課程，這次皮雕創作初階班，將於6月10、11日的新竹味市集展售，未來持續開進階班及網路平台銷售班積極培力，行銷在地品牌。

協會總幹事孫敏聿則表示，原住民身心障礙者受限體能、學經歷、無障礙交通環境不佳、以及文化差異等因素，在都市就業困難重重，透過培力課程，幫助他們重建人際關係、找回自信，「我們鼓勵族人們習得一技在身，在街頭賣「藝」，有尊嚴地以原住民的文化與漢人交流，小本創業、開心生活。

(中時)