交大陸生歷經八仙塵暴　今順利畢業

經過八仙塵暴事件的交大陸生莊楚君（中）、陳靈丹（左二），4日順利從交大畢業，但均未出席，圖為2人去年參加開業典禮時合影。（莊楚君提供）

國立交通大學4日舉辦開業（畢業）典禮，212名博士生、3874名碩士生及1226名學士將踏出校園、揚帆啟航，迎向個人新生涯，遭逢八仙塵暴事件的陸生莊楚君、陳靈丹，今年也順利畢業，不過4日他們均未出席，透過校方感謝各界關心，期待未來無限可能。

交大「開業典禮」即畢業典禮，具開始，發端之意，也意指離開校園後，作為生涯事業的出發點，校長張懋中校長認為，理想的大學教育必須發掘學生的潛力與天賦，能提出挑戰、激發大家的求知慾望，最重要的是累積充足智能、培養完整人格，「交大永遠與各位同學同行致遠」。

來自大陸的莊楚君、陳靈丹，分別就讀交大傳播所、應用藝術研究所，2015年遇上八仙塵暴，歷經昏迷、治療與復健，終於順利畢業，莊楚君說，塵爆是既有的事實，因此接受傷痛、給自己擁抱，復健過程落後同齡者的起跑線時，努力用更快速度追回來，現在的她比以前更勇敢、更美。

陳靈丹表示，雖然受傷、復健的時間，讓她無法完成既定的計畫，但也提供自己更大的緩衝空間，去證明自己的能力，就如藝術品般，換角度看待就有不同想法，經過塵暴事件，深刻感受台灣美麗風景外的濃厚人情，未來會持續投入獨立設計工作。

(中時)