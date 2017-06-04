擊劍比賽新竹市萌芽　盼發揚光大

第1屆風城盃全國分齡擊劍錦標賽，3日起為期2天，在交通大學光復校區熱鬧登場，吸引全台10縣市以及日本東京400位好手，齊聚切磋劍術。（郭芝函翻攝）

新竹市立體育場日前為世大運暖身，舉辦中華男籃對抗賽，3日起為期2天第1屆風城盃全國分齡擊劍錦標賽，在交通大學光復校區熱鬧登場，吸引全台10縣市以及日本東京400位好手，齊聚切磋劍術，習劍已5年的王姓選手說，投入擊劍能提升專注力，相信自己超越以前的成績。

新竹市體育會擊劍委員會總幹事、曾為擊劍國手的彭志偉說，擊劍需在極短時間內做出攻防判斷，是種需要高度專注力的運動，由於有護具的保護及較少肢體碰撞，比起其他運動更為安全，此賽為新竹市首次辦理擊劍全國性比賽，盼讓更多人認識擊劍運動。

「天下擊劍，唯快不破！」熱愛功夫電影的李姓選手說，勝負常一瞬間決定，須耐心等待對手破綻出現，快速出擊得分，3年前受帥氣的服裝與裝備吸引，實際練習後才發現擊劍相當要求專注，也是項耗費精神與體力的運動，希望藉由賽事讓自己實力更上層樓。

市長林智堅表示，市府非常重視體育的扎根和發展，共投入8.7億元，興建國民運動中心及整修學校體育設施，提供運動選手及市民優質的訓練場所，日前新竹高商鄔惟喬，奪下台灣國際競走首金，而2016年的里約奧運，譚雅婷、林詩嘉更獲得射箭團體銅牌，體育市新竹市的強項。

(中時)