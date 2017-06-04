擊劍比賽新竹市萌芽 盼發揚光大
新竹市立體育場日前為世大運暖身，舉辦中華男籃對抗賽，3日起為期2天第1屆風城盃全國分齡擊劍錦標賽，在交通大學光復校區熱鬧登場，吸引全台10縣市以及日本東京400位好手，齊聚切磋劍術，習劍已5年的王姓選手說，投入擊劍能提升專注力，相信自己超越以前的成績。
新竹市體育會擊劍委員會總幹事、曾為擊劍國手的彭志偉說，擊劍需在極短時間內做出攻防判斷，是種需要高度專注力的運動，由於有護具的保護及較少肢體碰撞，比起其他運動更為安全，此賽為新竹市首次辦理擊劍全國性比賽，盼讓更多人認識擊劍運動。
「天下擊劍，唯快不破！」熱愛功夫電影的李姓選手說，勝負常一瞬間決定，須耐心等待對手破綻出現，快速出擊得分，3年前受帥氣的服裝與裝備吸引，實際練習後才發現擊劍相當要求專注，也是項耗費精神與體力的運動，希望藉由賽事讓自己實力更上層樓。
市長林智堅表示，市府非常重視體育的扎根和發展，共投入8.7億元，興建國民運動中心及整修學校體育設施，提供運動選手及市民優質的訓練場所，日前新竹高商鄔惟喬，奪下台灣國際競走首金，而2016年的里約奧運，譚雅婷、林詩嘉更獲得射箭團體銅牌，體育市新竹市的強項。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。