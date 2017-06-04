豪大雨釀2死 林全：災後嚴防傳染病疫情

行政院長林全致贈蘋果，感謝災變中心人員辛勞。（葉書宏攝）

行政院長林全致贈蘋果，感謝災變中心人員辛勞。（葉書宏攝）

中央災害應變中心今（4日）下午2時許，舉行第五次工作會報，由行政院長林全、經濟部長李世光主持。據統計，豪大雨釀成全台2人死亡、5人受傷、2人失蹤。林全特別強調，災後環境消毒衛生、傳染病疫情，相關單位要嚴密監控。

中央災害應變中心統計，全台累計疏散撤離5591人，最高收容安置948人，目前安置450人；停電戶數3萬3325戶、待修復951戶，停水2萬561戶，全數修復，市話中斷673戶，待修復56戶，基地台毀損448座、待修復85座，天然氣停氣20戶、待修復9戶。

全台水利設施受損10處、搶修中8處，淹水1152處，尚有6處未退，多為道路積淹水。省道中斷7處、搶通26處、預警性封閉3處；空運國內航班取消13班次、延誤4班次。

農委會已發布土石流紅色警戒425條，座落於7縣市26鄉鎮；土石流黃色警戒196條，座落於11縣市30鄉鎮。全台學校館所受損4449萬6000元，農產損失4000萬元。

林全表示，尊重指揮官決議災變中心恢復常態開設，經濟部繼續維持二級開設，由於滯留鋒面、西南氣流造成台灣災害，感謝相關單位辛勞，讓災害降至最低，後續將動員協助民眾重建家園。

林全表示，災變中心已公布各項災害補助措施，相關機關應縮短行政流程，從優、從簡、從速，辦理不可有本位主義、推託；另外，豪雨之後將轉趨炎熱，淹水後廢棄物清除、環境消毒、傳染病疫情發生，衛福部要嚴密監控，地方政府加強宣導避免病媒蚊孳生。

(中時)