兩岸五市合辦「中外經典會考」 逾千民眾參加
兩岸五地為推行品德教育，中市府與中國大陸濟南市、香港、廈門、澳門、福州等共同舉辦「2017第十九屆全球經典會考暨和諧中華及第七屆海峽兩岸經典文化推廣會演」，吸引近千人參加，考生不分老少齊聚一堂，從碩士到幼稚園小朋友都來報名參加，完成會考的考生可戴狀元帽、敲狀元鑼和過狀元橋，現場相當熱鬧。
教育局指出，這場經典會考活動，4日在中市太平區崇正寶宮舉行，活動吸引碩士、大學生、高中生、國中、國小和幼稚園小朋友等近千人參加；考試科目包括三字經、千字文、百家姓、朱子、治家格言、百孝經等18項科目，及900句莎士比亞14行詩、西方文化導讀等英文經典。考生可自選科目報考，也可複選考科目應試，分別有背誦和口頭接龍兩種會考方式。
教育局督學蘇美麗出席活動聆聽孩子們讀經，並為所有考生加油打氣。她表示，讀經能幫助孩子閱讀及熟悉國內外文化，也具有修身養性的作用，可以培養知書達禮勤學風氣。
中華經典學會理事長翁嵩慶表示，舉辦經典會考主要是培育青少年和社會人士研究古聖先賢經典，以鑑往知來並啟發青少年潛能，希望藉此活動共創讀經學風。
教育局強調，完成經典會考的考生可以戴狀元帽、敲狀元鑼及過狀元橋，不少小朋友感受高中狀元的喜悅；台中市政府也會頒狀元獎狀給榮獲狀元者，肯定考生在經典文化的學習成果。活動現場還有親子愛心園遊會，免費贈送園遊券給考生。
(中時)
關鍵字：經典會考
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