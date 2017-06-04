高雄市長陳菊赴桃源區勘災，指示做好各項救災事宜。（市府提供）

陳菊到災民安置處所視察，慰問災民並聽取心聲。（市府提供）

溪水暴漲，滾滾泥流衝毀道路。（市府提供）

連日大雨造成桃源區勤和里台20線旁數戶房屋遭大水沖毀，及92k勤和路段塌陷道路中斷，高雄市長陳菊4日上午前往勘災，指示落實撤離安置災民作業。

桃源地區2天內雨量高達1500毫米，造成土石鬆軟，附近靠近行水區的原住民部落被沖毀，目前已安置於安全的地方。

陳菊由立委邱議瑩、市議員伊斯坦大陪同勘災，陳菊說，在安全為前提考量下，現階段荖濃溪附近已強制撤離超過3000人，接下來將和地區河川局、中央協調，全力協助受災戶。

陳菊等一行，隨後轉往安置地點，慰問災民瞭解安置情形，並聽取災民的需求心聲。

(中時)