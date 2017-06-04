荷蘭客機抵港遇亂流 9人撞到頭破血流
香港赤鱲角機場今（4日）發生飛安事故，一架荷蘭航空客機降落前遭遇亂流，機身劇烈搖晃，機組員與乘客被拋飛碰撞，共9人受傷，幸好飛機順利降落，傷者送醫治療。
據《東網》報導，今早10時許，一架荷蘭皇家航空公司，編號KL887班機，由荷蘭阿姆斯特丹飛往香港，在着陸前半小時遇上強烈氣流，致機身強烈搖晃，有乘客撞上天花板，共5男4女(31至55歲)受傷，包括一名副機師及一名空姐。
有乘客表示，遇上氣流過程約1分鐘，幸好自己扣上安全帶，所以沒有受傷，但有乘客因為沒扣安全帶，所以被拋上天花板以致頭破血。
機管局發言人表示，客機於10時16分安全降落，機場運作沒有受到影響。消防處說，傷者分送仁濟醫院、瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院救治。
(中時電子報)
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