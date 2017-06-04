孫佳人罹精神病 自爆被男友友人誘導吸毒
韓團Brown Eyed Girls成員孫佳人，因與男星朱智勳合拍19禁MV擦出愛火，日前因肺炎入院，卻被爆料「秘密懷孕」，讓她忍不住PO文反擊，想不到今(4日)她又在IG發文，透露正接受精神治療，並坦言曾被男友友人誘惑吸毒。
朱智勳2009年捲入吸毒醜聞，被判6個月有期徒刑，緩刑一年，並勒令參加120個小時社會服務，而孫佳人今就在IG透露，自己是正在接受治療的精神病患者，但她不覺得羞愧，因為這可以治癒，現在她帶著死亡或坐牢的覺悟，告訴大家她精神不好的原因。
「是的，大家應該都知道，我是前吸毒的人的女朋友(當然他已得到了該得到的懲罰，是個比誰都努力活著的人」，不過就算她是朱智勳女朋友，她還是要公開他的朋友朴正旭，曾經勸她吸大麻，她坦言差點就被誘導，不過雖然她精神狀態不好，還是會等到合法那天才吸。
她也表示就算不拍廣告、形象毀了也沒關係，她就是要把事實講出來，並承諾往後每三個月，她都都會主動去接受毒品檢驗。
(中時電子報)
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