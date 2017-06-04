羅智強批小英救災 民進黨6發言人圍剿
前幾日大雨造成災情，前總統府秘書長羅智強批評總統蔡英文的救災表現，遭到民進黨6位發言人一同在臉書上批評圍攻。
民進黨美女發言人吳沛憶批評，發生天災，救災防災是社會最需要團結的時候，最不需要就是噴口水製造仇恨。政府、民間全力投入的此刻，羅智強還透過部分媒體炒作荒謬言論，極不恰當，痛批羅智強是「想選市長想瘋了？」
吳沛憶也寫到，羅智強任何時候都可以刷存在感，但救災時刻還在刷，不是不恰當而已，這根本是不道德的。
除了吳沛憶以為，民進黨的另外5位發言人楊家俍、王閔生、阮昭雄、張志豪、邱莉莉等人則貼上相同的譴責文，批評羅智強不幫忙就算了，還惡意以扭曲語言打擊救災團隊，非常不恰當！並批評前政府在包括八八風災的救災經驗，是台灣有史以來最為糟糕的示範，而在這樣團隊中的人，沒有檢討反省，卻在國人共同努力捍衛家園的此刻，企圖用仇恨的語言來操弄輿論，打擊救災團隊士氣。
譴責文中也要羅智強不要利用救災來炒知名度！另外災害期間不影響救災，災後前往了解這是基本常識，羅智強連這個也不知道，令人遺憾！
(中時電子報)
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