趁倫敦橋恐攻宣傳旅遊禁令 網友：川普太噁心!

倫敦橋發生的恐怖攻擊事件，川普在推特表達慰問，但也利用機會宣傳旅遊禁令。（圖取自川普推特）

網友在川普推特留言，川普利用恐攻推銷旅遊禁令人覺得噁心。(取自川普推特)

美國總統川普又被罵了！美國退出巴黎氣候協定犯眾怒，今英國倫敦橋恐攻事件，他雖表達慰問與協助之意，但趁機宣傳旅遊禁令的重要性，讓網友大喊「噁心」！

綜合外電報導，川普在倫敦橋恐攻事件發生後，發了2則推特。第1則說，「只要是美國可以幫助倫敦與英國的，我們都會伸出援手－我們與你們同在，老天保佑。」

第2則稱，「我們需要聰明、警覺和堅強一點，我們需要法院還給我們的權力，我們需要旅遊禁令來增加額外一層的保護！」

法新社注意到，這則旅遊禁令推文，其實比提供援助的推文還要早幾分鐘。

川普趁英國遭受恐攻機會推銷自己的旅遊禁令，引起眾多網友反彈。1名網友痛批：「你當真的要利用剛發生的恐怖攻擊，來推銷你令人作嘔的排外措施？」還有人說：「目前英國發生的這些攻擊，都是他們自己的公民所發動。所以這個令人難以信服旅遊禁令，到底要達成什麼？」

(中時電子報)