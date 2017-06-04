機車安全暨產業創新協會成立 兩前交長力推

中華民國機車安全暨產業創新協會上午正式成立，前交通部長葉匡時致詞。（圖／協會提供）

「中華民國機車安全暨產業創新協會」4日上午舉行成立大會，協會集結產官學界，是台灣第一個以機車安全與產業創新開發為核心宗旨的社團，更是台灣交通史上首個由歷任兩屆交通部前部長－葉匡時、陳建宇共同催生的協會。

成立大會以「安全、環保、科技」為三大宗旨。創會理事長陳建宇說，協會以機車行車的安全守護者、交通政策的積極協助者、各級地方政府道路安全環境的監督者、產業科技創新的觸媒者等四大角色定位，搭建產官學與1300多萬廣大機車族群的交流平台，實現三大目標。

第一，協助政府10年內，將機車死亡率降低至40%，受傷率降低至30%。第二，協助政府宣導使用更具備安全性及環保的三輪機車、電動機車，每年提高該車款使用率40至50%。第三，從生活落實交通安全教育，培訓防衛駕駛師資每年增加20%。如此，讓台灣『機車大國』撕去紊亂、高風險的負面標籤，實現安全、環保、令我們足以驕傲的美名。

台灣是機車大國，平均每人擁有0.6輛機車，然而未落實的交通安全教育、危機四伏的道路環境、未盡周延的執法、不夠友善的用路文化，都令機車事故率連年居高不下，台灣每年A1（24小時內死亡）交通事故約6成為機車族。

據美國NHTSA（2010）統計，每行駛100百萬公里，二輪機車的死亡人數為一般汽車的30倍，而台灣機車事故受害者18至24歲青年佔很高比例，無形中對台灣帶來巨大的財務損失及難以估計的社會成本，機車安全議題實有國安議題的高度及重要性。

國外研究顯示，二輪機車事故的肢體受傷原因，高達49％是因車輛滑倒所導致，其次才是碰撞。交通部於2014年底修法通過三輪機車上路，三輪機車能有效改善二輪穩定性不足容易滑倒的缺失，以台灣道路坑洞及裂縫多、人孔蓋及障礙物四伏、高低差大的路面環境，三輪機車能保持車身穩定性，並提升20%煞車能力防止碰撞，整體而言，能降低5至6成因此類事故發生的車禍機率，宏佳騰三輪機車上路兩年，至今零死亡，安全性確實顯著提升。

這正是機車族將危險點回饋予產業，而產業據以開發、精進產品，政府修法開放新型態運輸工具，提升車輛安全的一大實例。協會創始會員、宏佳騰機車創新中心執行長林東閔也說，預計明年度白牌（249C.C.以下）三輪機車即將問世，售價與品質都更貼近消費者需求。

協會籌備主委葉匡時說，機車在台灣不可能消失，因此更應反過來積極強化機車安全，他觀察，台灣對於機車政策制訂、道路設計及產品安全規格，與汽車相比比重長期失衡，對機車族非常不公平。他擔任部長期間，首度辦理與機車族面對面座談，直接聽取機車族的心聲，從中學習很多，更希望串連起機車相關領域，負起更多責任，有效降低傷亡。

陳建宇表示，機車在台灣之普遍，尤其在大眾運輸不夠發達的非都會區，有很高程度的不可取代性，發展及鼓勵大眾運輸系統的同時，應該更正視努力保護每一位機車使用者，透過「交通5E」五管齊下，從教育（education）、工程（engineering）、執法（enforcement）、鼓勵（encouragement）及評估（evaluation），塑造人車路新文化。

機車幾乎是台灣民生必需品，你我都會看到親朋好友跨上機車，催動油門加速向前的身影；而每次行經道路，看到被撞碎殘破的機車殼、拋飛的安全帽、地上的斑斑血跡，都曾心頭一揪。

陳建宇認為，當我們正視機車的價值及存在必要性，才能傾聽機車族需求，打造所需的安全設施與環境，規畫相互配合的交通運具，透過5E落實，讓長程多利用軌道運輸、短程多利用步行或腳踏車、中程利用機車，以混合運具的搭配逐步讓民眾自主提升交通安全，更重要的，是把更多樣的交通選擇交還給每一位用路人。

協會強調，做為一個交通安全的大平台，集結產官學界，大家各自發揮強項，以廣大機車族為基礎，提供一個發聲的管道。而產業界能根據協會的安全宗旨，開發出三輪機車這樣兼顧安全與創新的新產品，學界將理論與研究成果反饋，讓政府能聽到來自市場端及學者端的聲音，從觀念的創新與扭轉開始，讓道路上的每個生命都獲得應該有的尊重與保障。

(中時)