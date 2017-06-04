不畏恐攻 倫敦市長籲英國會大選如期舉行

倫敦市長薩迪克•汗(Sadiq Khan)。(圖/美聯社)

倫敦3日晚間再度爆發恐攻，武裝警察封鎖倫敦橋。(圖/美聯社)

英國當地時間3日晚間再度發生恐攻事件，讓一度停擺又恢復的競選活動，再次因為倫敦橋恐攻，很多候選人再度暫停原先預計舉行的競選造勢活動。然而，倫敦市長出面呼籲，原定8日舉行的英國會大選，不應延期。

根據路透社報導，3日晚間倫敦橋發生釀成6死48傷的恐怖攻擊事件，緊接著下周四(8日)英國即將舉行國會大選，倫敦市長薩迪克•汗(Sadiq Khan)出面呼籲說，英國會大選日期不應該延期。

薩迪克•汗說，倫敦人可以發現2個禮拜前的恐攻發生以後，市區就部署了越來越多警力，但是人們不需要為此恐慌，他也呼籲人們保持冷靜和隨時警惕，因為目前英國恐怖威脅等級仍維持「嚴重」，意味著很可能再發生恐攻，必須隨時保持警戒。

截至目前為止，英國很多政黨候選人都紛紛在推特上，發文宣布暫停競選活動。

2個禮拜前，英國曼徹斯特體育館發生恐怖攻擊時，由於案發時間點已經逼近本月8日即將舉行的國會大選，讓當地進行的如火如荼的競選活動一度停擺，如今倫敦橋恐攻爆發，再度迫使競選活動暫停。

(中時電子報)