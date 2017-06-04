水災治理 蔡英文總統提「養水種電」
蔡英文總統4日下午到嘉義縣大林鎮西結里勘災時，針對縣長張花冠再三重申相關治理計畫，光縣府要配合支應的土地取得費就拿不出來「沒法度」，蔡總統馬上提出「養水種電」概念，表示可規畫朝向與地主合作，讓地主保有土地所有權情況下興建滯洪池，除種電賣錢，也有防洪排水功能。
張花冠昨陪同蔡總統聽聞簡報後，向總統抱怨，從8年800億開始，抽水站愈做愈多，現縣府一年維護費要1億多，比整年治水費3500萬還要高，尤其水利治理最大問題，就是土地取得費「我真的沒法度」，雖然政府已有相關治水規畫，但依嘉縣的財務狀況，「能吃得不多」，還開玩笑說「能不能開100年支票，分期付款？」，蔡總統馬上回應，我們了解嘉縣財政困難，當場要求一旁的經濟部常務次長楊偉甫「再想想看有什麼辦法解決」。
楊偉甫事後受訪表示，蔡總統今走訪雲林和嘉縣災區，發現有很多地區像大林、溪口等地都有增設滯洪池必要，但考量土地徵收費用是一筆相當大的支出，尤其雲林、嘉義能力有限，土地費會造成地方政府很大負擔，所以蔡總統特別指示可朝「養水種電」推動，由政府和地主合作，讓地主保留土地所有權，闢建滯洪池後平時當作養水種電基地，洪水來臨短時間有滯洪功能，如此一來又能減少地方政府壓力。
(中時)
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