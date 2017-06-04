水災治理 蔡英文總統提「養水種電」

蔡英文總統4日下午到嘉義縣大林鎮勘災，和嘉義縣長張花冠一同聽取水利署簡報。（呂妍庭攝）

縣長張花冠親自向蔡英文總統說明嘉義縣目前水患治理情況和困難點。（呂妍庭攝）

縣長張花冠親自向蔡英文總統說明嘉義縣目前水患治理情況和困難點。（呂妍庭攝）

蔡英文總統4日下午到嘉義縣大林鎮西結里勘災時，針對縣長張花冠再三重申相關治理計畫，光縣府要配合支應的土地取得費就拿不出來「沒法度」，蔡總統馬上提出「養水種電」概念，表示可規畫朝向與地主合作，讓地主保有土地所有權情況下興建滯洪池，除種電賣錢，也有防洪排水功能。

張花冠昨陪同蔡總統聽聞簡報後，向總統抱怨，從8年800億開始，抽水站愈做愈多，現縣府一年維護費要1億多，比整年治水費3500萬還要高，尤其水利治理最大問題，就是土地取得費「我真的沒法度」，雖然政府已有相關治水規畫，但依嘉縣的財務狀況，「能吃得不多」，還開玩笑說「能不能開100年支票，分期付款？」，蔡總統馬上回應，我們了解嘉縣財政困難，當場要求一旁的經濟部常務次長楊偉甫「再想想看有什麼辦法解決」。

楊偉甫事後受訪表示，蔡總統今走訪雲林和嘉縣災區，發現有很多地區像大林、溪口等地都有增設滯洪池必要，但考量土地徵收費用是一筆相當大的支出，尤其雲林、嘉義能力有限，土地費會造成地方政府很大負擔，所以蔡總統特別指示可朝「養水種電」推動，由政府和地主合作，讓地主保留土地所有權，闢建滯洪池後平時當作養水種電基地，洪水來臨短時間有滯洪功能，如此一來又能減少地方政府壓力。

(中時)