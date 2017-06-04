豪雨襲台 疾管署呼籲做好防疫措施
台灣近日受梅雨鋒面及西南氣流影響，部分地區因豪雨傳出災情，疾病管制署呼籲淹水地區的民眾務必注意飲食與環境衛生，做好防疫措施，避免感染傳染病。
疾管署提供3項注意要點：首先是災後清理家園務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套與口罩，避免被生鏽器物刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。如有出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫。
民眾要注意飲食與環境衛生，預防腸道傳染病，若是淹水地區蓄水池如遭受污水侵入，應確實清洗消毒後再蓄水，並將水澈底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。
另外，清除病媒蚊孳生源，預防登革熱，豪雨過後會產生大量積水容器，可能造成病媒蚊大量孳生，民眾應於雨後主動巡視居家環境，清除戶內外孳生源，如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等，降低社區病媒蚊密度。
(中時)
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