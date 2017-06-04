新瓦屋享蜜桃 聽音樂逛市集賞夏荷
又到了五峰甜桃盛產的季節，為了讓更多民眾能夠品嘗到在地新鮮香甜的甜桃，新竹縣政府、縣議會、五峰鄉公所及縣農會4日在竹北市新瓦屋客家文化保存區舉辦「微峰時光．享蜜桃」展售活動，雖然天候仍陣雨不斷，不過仍吸引不少民眾前來享蜜桃、聽音樂、逛市集、賞夏荷。
五峰鄉長江長彬表示，五峰鄉目前種植5月甜桃面積約為47.9公頃，以每公頃平均產量約計8000公斤，年產量可達38噸，年產值可達3800萬左右。
但因近年氣候異常，天然災害頻繁及樹勢老化造成5月甜桃產量減少，且採摘成本高，目前實際年採摘5月甜桃量約計20噸。
副縣長楊文科表示，推廣精緻農業是縣政5大主軸之1，近來縣府也與農會合作，輔導青農市集在集會堂後方草坪，秉持簡單理念、自然的堅持，推出有機蔬菜、花卉食材、橄欖先生、客家米食、大口吃米等各類農產品，生產者與民眾面對面分享種植理念，提供產地直銷在地尚青蔬果和不使用農藥、化學肥料的優質農產品，讓消費者可以安心選購。
文化局長張宜真則指出，6月初來到新瓦屋，可以趁機欣賞生態池爭豔盛開的夏荷，觀賞荷花綻放之美。另，園區內還有10來間文創、手作、小農、輕食的店鋪以及展覽館等，體驗親子共遊的溫馨環境，歡迎來新瓦屋享蜜桃、聽音樂、逛市集、賞夏荷。
(中時)
關鍵字：甜桃、新瓦屋客家文化保存區
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