暴雨重創全台 勞動部砸8千萬助重建家園

連日大豪雨重創全台，多處傳出嚴重災情。勞動部宣布，災區民眾亟需進行家園重建工作，啟動臨時工作津貼措施，將運用約8000萬元經費，提供共計3000人次作為清理受災家園臨時工作津貼，協助遭水患之苦的失業災民重整家園。​​

勞動部表示，臨時工作津貼為提供災區縣市政府僱用臨時人力，協助清理受災家園及災後重建相關工作，發給每人每小時133元臨時工作津貼，每月最高可申請176小時。受災失業者備齊資料辦理求職登記，情況急迫時可免附受災證明。

相關資料包括：目前無工作切結書，以及下列4種受災證明之一：鄉（鎮、市、區）公所或村（里）辦公處開立之房屋或漁船（筏）、舢舨等受損證明；農政機關或單位開立之農作物受損證明；家屬因天然災害死亡或重傷之證明。

另外，民眾如受僱於災區事業單位，因本次豪雨受災，致停業、歇業、關廠或其他情形失業，可由事業單位開立載明離職事由之離職證明文件申請，並辦理資格認定。對於天災臨工相關問題，可以撥打免付費服務專線 0800-777-888。

勞動部也提醒，天然災害期間勞工出勤應以「安全」為首要考量。已出勤者，如工作場所有立即危險之虞，如外出遇暴雨，可停止勤務退至安全處所，雇主不得有不利處分。

勞動部進一步表示，依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區宣布停止上班而未出勤，建議雇主照給工資，且不得視為曠工、遲到或強迫勞工請事假或其他假別，亦不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

即使工作地之首長未宣布「停班」，但勞工確實因豪大雨釀災阻塞交通，致遲到或未出勤，亦適用規定。對於應雇主之要求而勉力出勤之勞工，除照給當日工資外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助。

此外，針對近日豪大雨成災，致有親自照顧子女或家庭成員需求之勞工，可請家庭照顧假，雇主不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。勞動部呼籲，勞工如尚有各項勞工權益問題，可撥打「1955」專線。

(中時)