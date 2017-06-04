挖土機挖斗當擔架 仁愛警協助望洋部落病患脫困
南投縣仁愛鄉望洋部落的李姓和林姓村民，暴雨襲台以來高燒不退，身體抽搐顫抖，因投89線力行產業道路交通多處中斷，無法自行外出就醫，天候因素也不利直升機救援，當地的望洋派出所員警和山青，輪流背負2名病患，配合翠峰派出所接駁人力，協助2名病患撤離順利就醫。
員警揹著病患走過泥濘不堪的道路，碰上軟爛的土石流無法越過，所幸將挖土機挖斗當成擔架，將病患越過土石流，這樣的場景，是投89線力行產業道路每逢大雨經常出現的場景，因為惡劣的路況，使得當地居民、員警練就「就地取材」的功夫。
警方指出，投89線力行產業道路，在這次暴雨中受損嚴重，柔腸寸斷，從49-50公里、29、28.4公里、23公里、16公里、14.3-14.5公里皆因土石坍方中斷，翠華村、紅香等部落皆對外交通中斷。
(中時)
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