挖土機挖斗當擔架 仁愛警協助望洋部落病患脫困

南投縣仁愛鄉望洋派出所警民合作，把發高燒的病患徒步揹出來就醫。（圖／仁愛警分局提供）

因為土石流擋道，病患與員警乾脆坐挖土機挖斗翻越土石流。（圖／仁愛警分局提供）

因為土石流擋道，病患與員警乾脆坐挖土機挖斗翻越土石流。（圖／仁愛警分局提供）

因為土石流擋道，病患與員警乾脆坐挖土機挖斗翻越土石流，病患最後安全接駁上救護車。（圖／仁愛警分局提供）

南投縣仁愛鄉望洋部落的李姓和林姓村民，暴雨襲台以來高燒不退，身體抽搐顫抖，因投89線力行產業道路交通多處中斷，無法自行外出就醫，天候因素也不利直升機救援，當地的望洋派出所員警和山青，輪流背負2名病患，配合翠峰派出所接駁人力，協助2名病患撤離順利就醫。

員警揹著病患走過泥濘不堪的道路，碰上軟爛的土石流無法越過，所幸將挖土機挖斗當成擔架，將病患越過土石流，這樣的場景，是投89線力行產業道路每逢大雨經常出現的場景，因為惡劣的路況，使得當地居民、員警練就「就地取材」的功夫。

警方指出，投89線力行產業道路，在這次暴雨中受損嚴重，柔腸寸斷，從49-50公里、29、28.4公里、23公里、16公里、14.3-14.5公里皆因土石坍方中斷，翠華村、紅香等部落皆對外交通中斷。

(中時)