中市興建新活動中心 提供社區式整合照顧

社會局4日舉辦「甲興社會福利綜合大樓」動土典禮，除林佳龍外，立法委員何欣純、市議員張滄沂、李天生、林碧秀、張芬郁、何明杰、社會局長呂建德等人均到場祈求工程順利。（圖/馮惠宜）

為提升台中市社會福利品質、平衡城鄉差距，台中市政府社會局編列7600多萬元預算，將於大里區興建「甲興社會福利綜合大樓」，今（4）日開工動土，預計107年8月完工。市長林佳龍表示，甲興大樓提供市民以人為本的社區整合式照顧服務與社會福利，也提供市民活動空間。

社會局4日舉辦「甲興社會福利綜合大樓」動土典禮，林佳龍表示，「甲興社會福利綜合大樓」結合各種社會福利資源，提供整合式服務，並借助社區力量讓大樓的功能更多元化，除有食物銀行外，也設置家庭福利服務中心、家庭暴力及性侵害防治中心，並提供市民活動的空間。

立法委員何欣純表示，甲興大樓除提供社福服務，還可以是地方活動中心，成為里民聯誼、辦活動的地方，感謝市府興建此大樓造福地方里民。

社會局表示，近年來大里區移入人口逐漸增加，加上霧峰、太平區，人口數就佔了全台中約五分之一，為了滿足在地居民需求，平衡區域資源分配，市府編列7622萬5000元經費，打造「甲興社會福利綜合大樓」，讓愛心資源挹注原縣屯區，讓在地民眾獲得更便利的福利服務。

甲興大樓位於大里區新甲段346地號，基地面積709.43平方公尺，為地下1樓、地上5樓的建築物，預計107年8月完工。1樓及3樓將作為台中市愛心食物銀行大里店；4樓及5樓作為家庭福利服務中心、家庭暴力及性侵害防治中心屯區辦公室，並配置社工員和社工；2樓則作多功能用途，提供市民參與公益使用。

(中時)