豬哥亮最後一程 陣頭三大隊守棺繞行板橋5據點

豬哥亮告別式後路祭路線底定，將繞行板橋地區一大圈，由三大陣頭守護走過5大據點，於文化路的天秤座西餐廳進行辭棺儀式。(中時資料照片)

日前「秀場天王」豬哥亮告別式日期已確定，將在6月20日舉行，當天一早6點20分由家祭開始，約至中午12點結束，稍微休息半小時後進行路祭，豬哥亮棺木將由加長靈車載送，一路從殯儀館出發繞行5個據點，預估將花2小時繞板橋地區一大圈，一路還會有陣頭陪同走完全程。

據《自由時報》報導，豬哥亮告別式當天路祭部分，會由國光儀隊、北管和獅子隊共三支儀隊陪同，棺木將不會採抬棺形式，而是搭乘加長靈車行動，路線圖已規劃完成，將繞行包含他生前信仰的鎮發宮、中正路及新海路沿線地方宮廟等五大據點，據悉，會這樣安排，一來是豬哥亮生前遺願，二來他生前親友有陣頭，是故眾人將分頭守護靈車動線，陪伴天王走完最後一程。

至於最終辭棺地點，將在文化路板橋火車站對面的天秤座民歌西餐廳舉行，該處頗負盛名，金曲歌王蕭敬騰曾在此處駐唱，5年前邵昕和婷婷也曾在此談離婚，據豬哥亮喪事承辦人員表示，因為考量文化路沿線捷運施工，天秤座西餐廳剛好在路口，位置較廣大，因此選擇在那裡進行辭棺儀式，之後大體將送往三峽火葬場，火化後再前往價值破千萬的基隆永恆文創園區墓地安置。

(中時電子報)