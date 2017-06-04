陽岱鋼二軍連兩場敲安 巨人一軍貧打10連敗

陽岱鋼連兩場二軍賽扛4棒，都有安打演出。(截自日本雅虎體育)

效力讀賣巨人的陽岱鋼如今進行3場實戰，跑打狀況都良好，傷勢似乎已不成問題，4日他在長嶋茂雄紀念岩名球場舉行的巨人與羅德二軍戰，擔任先發右外野，連兩天扛4棒，在巨人終身名譽監督長嶋茂雄面前，他4打數敲出1安打，頻在壘間全力衝刺，率隊3比2贏球，而巨人一軍則持續低迷，1比3輸給歐力士，苦吞10連敗。

陽岱鋼昨役3打數敲出1支二壘安打，距離預期重返一軍的6日越來越近，他賽前也表示狀況越來越好。他連續第二場扛第4棒，此役首打席就敲出安打，並趁羅德投手牽制失誤，一路衝刺到三壘得分大門，靠滾地球衝回壘得分。他隨後3打數雖未再敲安，但一路打滿全場無休息，下半身傷勢幾乎完全無礙。

在場邊看著陽岱鋼表現的長嶋，認為陽岱鋼現在展現的身手，已經達到能上一軍的程度，他原預計後天6日對西武戰時回一軍，不過長嶋認為，他最快明天就能回歸。尤其巨人一軍今天遭歐力士橫掃，繼2006年後再吞10連敗，再1敗就追平1975年巨人隊史難堪的11連敗，全隊僅4安締本季新低，打擊火力低迷，要陽岱鋼提前回歸，不是不可能。

巨人在主場東京巨蛋8連敗，總教練高橋由伸賽後面色凝重。高橋說，這場比賽表現得不好，若能比對方先得分，或許結果會不一樣，但他們先被得分，就很難挽回局勢。而此役全隊貧打，僅首局曾出現單局2支安打，其他2支安打都分別出現在不同局，高橋直言，只有一兩個人力量不夠，必須全隊都有所貢獻才能贏。

(中時電子報)