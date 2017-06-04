男偷關公神像 辯執筊獲允帶回作伴

陳男竊走南天宮關公神像遭逮，到廟裡磕頭認錯。（陳淑芬翻攝）

陳男竊走南天宮關公神像。（陳淑芬翻攝）

39歲陳姓男子5月間到中市南天宮，光天化日之下竟偷走關公神像，廟方發現神像不翼而飛警循線逮捕，供稱有執筊獲允，才帶關公神像回家陪他聊天而已。警方將他依竊盜罪嫌送辦。

中市第三警分局東區分駐所接獲南天宮報案關公神像失竊，調閱相關監視器影像發現1名穿著Ｔ恤男子近午時進入宮內，趁旁人不注意，取走關公神像，手拿著一路徒步走回家。

廟方人員表示，當天男子還假借要拍攝神像名義，2次出入辦公室內，藉此降低廟方戒心，竟趁隙將關公整尊抱走，但是廟方發現神像不見時，也不見男子蹤影。

警方過濾鎖定有竊盜前科的39歲陳姓男子涉有重嫌，要求他到案說明。

陳男到案時，辯稱他有先擲筊取得關聖帝君同意，才抱走神像，且指稱只是「帶關公回家陪說話、聊天」。事後，陳男身著南天宮關聖帝君紀念T恤，到南天宮向關聖帝君磕3個響頭致歉；廟方還送一大籃荔枝到派出所，向警方致謝。

(中時)