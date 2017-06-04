新竹縣政府、縣議會與新豐鄉公所，4日辦理「無塑海洋─打造竹縣清淨港，同心協力護海洋」宣導活動。（圖/陳育賢）

新竹縣政府響應環保署世界海洋日「海底垃圾清除總動員」活動，今(4)日在新豐鄉埔和國小舉辦「無塑海洋─打造竹縣清淨港，同心協力護海洋」宣導活動，同時成立新竹縣環保艦隊，希望隊員於捕撈作業時也順勢清除海上垃圾，共同守護海洋。

環保局指出，今天的宣導活動除了說明海洋生態相關教育宣導議題外，也希望透過推動零廚餘聞名各界的埔和國小，分享該校推動過程及相關減塑作為。

而新竹縣首支「環保艦隊」，則在議長張鎮榮的見證下，正式成軍，未來將透過隊員漁民們，在海上進行捕撈作業時，一併將海上的垃圾也撈上岸。

另外，現場還有環保相關表演、大型裝置藝術互動拍照、社群網站連結分享等多種互動，加上海底垃圾宣導闖關集點活動，藉由遊戲方式讓民眾更能深刻體驗海底汙染危害。

此外，為響應環保署總動員活動，環保局同時也預定於7月22日，在坡頭漁港辦理淨灘及淨港活動，邀請民眾共同參與。

環保局同時指出，此次的活動主題「無塑海洋」，是因人類所使用的「塑膠」現在幾乎是每天不可或缺的生活用品，而海洋生物誤食海洋中的人造垃圾，以及被垃圾纏勒，重者造成海洋生物死亡，甚至透過食物鏈影響我們人類，因此目前首要工作就是「減塑」，以免造成人類無法挽救的浩劫。

(中時)