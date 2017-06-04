遭圍剿 羅智強：民進黨發言人是在罵09年的蔡英文

民進黨6名發言人一同譴責羅智強，羅智強回應民進黨發言人們是齊聲痛罵「2009年的蔡英文」。(本報資料照片)

民進黨6位發言人因為羅智強批評總統蔡英文的救災表現，一同在臉書上抨擊羅智強在噴口水炒知名度，羅智強則在臉書上回擊，民進黨的發言人們是在齊聲痛罵2009年的蔡英文，還說「人啊！彼時撂過的凶話、狠話，今天都就是一把把射向自己的迴力鏢。」

因近日豪雨造成災情，前總統府副秘書長羅智強批評蔡英文不但神龍「不見首」，行政院長林全神龍「不見身」，連賀陳旦都給大家來個神龍「不見尾」，讓民進黨6位發言人一同在臉書上齊聲圍剿。

羅智強回應，民進黨的發言人們是聲痛罵「2009年的蔡英文」，因為「要了解災情、要了解災民，就坐車去，交通再困難，花再多時間都值得。」這句話，不是羅智強講的，是「2009年的蔡英文」講的。

羅智強也要民進黨發言人不要扭曲他的話，元首該不該勘災，該何時勘災，本來就有不同意見，也沒有絕對二分的對錯。而他引2009年蔡英文的話，只是想告訴蔡英文，以前是用什麼標準去要求別人，今天，就請用同様標準要求自己。

他也勸蔡英文，薛香川不過在加完班後，為盡孝心，在父親節時請老岳父吃晚餐，她就破口痛罵「氣到想砸電視」、「要讓馬英九斷一隻手臂」，彼時撂過的凶話、狠話，今天都就是一把把射向自己的迴力鏢。

(中時電子報)