氣象局對台灣西半部 發布豪雨特報

受到滯留鋒面及西南氣流影響，今(4)日屏東山區已有局部豪雨發生。預計今日下午至明日清晨，西半部地區仍有局部大雨或豪雨，東半部地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，請慎防坍方、落石及土石流；低窪地區請慎防淹水。

(中時)