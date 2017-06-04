要當同鄉溝通橋樑 新住民通譯班訪中壢分局
中壢社區大學新住民生活與法律課程司法通譯認證班近10名學員，4日下午參訪桃園市中壢警分局偵查隊，與副隊長祿青瀚等人舉行座談，針對警方偵查案件實務進行交流，越南籍學員黃芳翠表示，希望更能認識相關法律、偵查實務層面，成為移工與司法的溝通橋樑。
該班指導老師之一的趙佩玉指出，該班由有深厚法律、司法實務的人員授課，教授學員法律與實務，包含移工、外配常遇到的民事、刑事等，以及訴訟手段與過程，朝專業司法通譯邁進。這次學員學員包含越南、印尼、泰國等國籍的外配或移工，分為2梯次，參訪桃園警分局與中壢警分局，這次與中壢偵查隊人員交流，盼更能了解警方的偵查實務。
黃芳翠說，學員大多都有擔任過司法通譯，多為兼差性質，只要派出所遇到有關外事案件，能力許可前往協助翻譯，協助同鄉與員警溝通，擔任雙方的橋樑，讓同鄉少了語言隔閡、卸下心防，有助釐清事情的真相。
黃芳翠表示，擔任司法通譯10年，過去大多處理同鄉的家暴或是相關家庭糾紛案件，最近發現，同鄉涉及毒品案件漸多。顯見毒品毒害社會不分國籍。
(中時)
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