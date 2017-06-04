桃猿動紫趴 本季第8套球衣出爐

Lamigo桃猿經典主題日「動紫大盛」，今公布當天主題球衣。(猿隊提供)

Lamigo桃猿經典主題「動紫大盛」將在9日至11日連續三天開趴，訴求歡樂搖滾以及賽後無極限演唱會的「動紫大盛音樂祭」今公布主題球衣，同時也是猿隊本季第八套比賽球服-動紫狂猿。

「動紫狂猿」球服在球衣顏色上更廣泛地應用紫色系，延用不同質材拼接的風格，再輔以黑色腋腰帶搭配。比賽帽使用不動如山的穩黑為基底，以速度感狂捷的全新「LAMIGO」作為帽徽，清楚呈現動紫就是LAMIGO的精神，並繼續在帽舌上設計速度感的動紫星塵，讓每一位球員在比賽的時候不只是位戰士，而且是能量滿滿的動紫狂猿。

購買動紫大盛預售票的球迷朋友可以憑當日預售票兌換這系列其中三款極速動紫球員卡，今公布動紫狂猿楊岱均超男子款，此款將於11日(日)進場時讓球迷朋友憑當日全家預售票兌換。

「動紫狂猿」球迷版球服以及球帽將在6月9日(五)開賣，球迷無背號版球服每件售價2980元，球迷背號版球服每件售價3180元(背號為2.8.9.11.20.32.85)，版型與球迷版主客場球衣相同，兒童版型(110、130cm)售價2580元、「動紫狂猿」球帽每頂1280元。

(中時電子報)