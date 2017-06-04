台人最哈的美食城市 最不能錯過是「這一味」

釜山的「甘川洞文化村」有「韓版聖托里尼島」、「韓版馬丘比丘」美譽。（本報系資料照）

韓國釜山「廣安大橋」美景。（達志影像／shutterstock提供）

韓流熱潮延燒，韓國釜山榮登台人最熱愛的美食城市，朝聖韓劇浪漫拍攝場景、吃遍美味韓國料理，還有臨海城市最現流的海鮮，味美價廉。而想吃最道地的韓國美食當然不可錯過當地傳統市場，品嘗辣炒年糕、綠豆煎餅、醬螃蟹等特色小吃之外，還要體驗韓國最熱鬧、激烈的市井叫賣聲「這一味」。

釜山是韓國繼首爾的第二個主要城市，聚集韓國流行、血拚購物、美食饗宴、度假海灘等旅遊特色。被喻為「韓版馬丘比丘」的「甘川洞文化村」是許多人對釜山的第一印象，藝術家的繽紛彩繪層疊出海港村落的夢幻色彩，延著山坡探索角落驚喜，也能在展望台眺望至遠方的海灣與釜山塔蹤影。

釜山著名海鮮聖地—札嘎其市場。（本報系資料照）

釜山夜景。（達志影像／shutterstock提供）

且釜山海岸線還有多處可踏浪的無敵海景沙灘，如最具代表性的「海雲台海水浴場」，長1.8km的白沙灘，是每年夏季釜山海岸線最熱鬧的場域；「廣安里海水浴場」入夜後也是觀看廣安大橋夜景的最佳去處；「太宗台遊園區」有別於沙灘海岸，懸崖礁岩地形造就出優美壯麗海景。

而想在釜山品嘗道地美食與海鮮，「扎嘎其海鮮市場」、「光復洞國際市場」都是必訪景點。韓國有近半海產是從「扎嘎其海鮮市場」銷往全韓國，能吃到新鮮又實惠海鮮；「光復洞國際市場」是釜山最具規模的傳統市場，歷史超過半世紀之久，吃喝買逛都能在此一手掌握，體驗韓國最熱鬧、激烈的市井叫賣聲，且適逢「韓國傳統市場訪問月」，在6月底前還可享有優惠券活動。

(中時電子報)