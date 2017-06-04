法網》要命雙誤不敵莫瑞 迪波卓：令人挫折
2012年後首度重返法網賽場，阿根廷網球名將迪波卓(Juan Martin del Potro)，3日男單第3輪迎戰世界第1英國莫瑞(Andy Murray)，首盤拚至搶七卻未能搶下，迪波卓最終遭莫瑞直落三，賽後顯得失望。
兩人首盤就拚戰近1小時30分鐘，迪波卓搶七曾取得7：6領先，卻在下一球發生雙誤，將機會奉送給莫瑞，最終搶七8：10讓出，6(8)比7、5比7、0比6無緣16強。
首盤結束走向休息區前，迪波卓整整將手臂靠在球網上46秒，「這太令人挫折，我不敢相信我竟然輸掉這一盤，因為我有太多贏球機會，我整盤都表現很好。」首盤一發得分率高達7成7，可惜搶七出現要命雙誤，非受迫性失誤也高於莫瑞，斷送晉級路。
法網之前紅土賽季只有4勝4負，球王莫瑞則是漸入佳境，生涯10次打法網8度挺進第4輪，用場上表現破除外界對他身體狀況的疑慮，「前6至7周我的確有些起伏，但現在感覺越來越好，對接下來的挑戰充滿期待。」
2015年法網冠軍「瑞士二哥」瓦林卡(Stan Wawrinka,)，即便並非眾人討論的奪冠熱門人選，他仍穩紮穩打，直落三7比6(2)、6比0、6比2克義大利好手佛吉尼尼（Fabio Fognini）挺進16強，「有沒有人討論我並不重要，我仍舊是世界第3，過去3年拿下3座大賽單打冠軍，我知道我的程度在哪。」
(中時電子報)
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