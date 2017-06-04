黑石以138億美元 將旗下倉儲公司Logicor出售給中投
路透報導，私募股權公司黑石（BX.N）同意以122.5億歐元（138億美元），把旗下歐洲倉儲公司Logicor出售給中國投資公司（CIC）。
這筆出售案是歐洲史上規模最大的一筆私募股權不動產交易案，也使Logicor原本要在今年將在倫敦首次公開募股（IPO）的計畫泡湯。
Logicor是黑石不動產部門在2012年創立，負責管理和運作其歐洲物流資產。
該公司已成為歐洲物流和倉儲地產最大的業者，在歐洲擁有1,360萬平方公尺面積的倉儲土地，其客戶包括亞馬遜。
據投資者指出，這筆交易備受關注，吸引多個機構的興趣。Logicor受惠於電子商務的繁榮。進行電子商務需要有倉儲網路來存儲商品，以確保快速交貨。
Eastdil Secured和高盛集團是黑石的首席顧問，PJT Partners、摩根士丹利、美銀美林和花旗集團也參與其中。
(工商)
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