捧場周杰倫演唱會？吳宗憲翻舊帳：沒邀我幹嘛去

吳宗憲被問是否捧唱周董9月演唱會，他先說對方沒邀幹嘛去，後又說有邀也要考慮有沒有時間去。(中時資料照片)

昔日「弟子」周杰倫9月演唱會門票開賣，今吳宗憲錄中天《小明星大跟班》，被問到屆時是否捧場周董演唱會？憲哥卻說：「人家沒邀請我，我幹嘛要去看？」，還自爆多年前借周董勞斯萊斯拍MV，對方沒幫他把油加滿的往事。

據《蘋果日報》報導，吳宗憲加碼表示，即便周董有邀請，他還得考慮有沒有時間去，還說不會包場周杰倫的演唱會，理由是「需要啦，他的演唱會票一定都是秒殺」，被質疑兩造心結未解，然憲哥強調跟周董沒事，自己只是嘴賤逗一逗而已，「後來回頭一想真的沒事」。

然話鋒一轉，他提到2004年周董拍〈陽光宅男〉MV，借對方勞斯萊斯拍攝，強調若是彼此有事，那時怎會跟他借車？還說當時借周杰倫車子，特別把油加滿，「結果回來只剩一點點，我也沒講話，那一桶油也要4、5千耶，朋友還是朋友嘛，我們也很開心能跟亞洲天王共事」，現場有人提起憲哥也是亞洲天王，他卻說周董才是亞洲天王，接著神回：「我是華人天王，有包括中南美洲，他只是亞洲天王」。

(中時電子報)