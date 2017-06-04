「嫖妓」竟遇變性人 工程師嫖客驚呼：有沒搞錯！

劉姓工程師透過通訊軟體買春，碰上署名Chippy的泰國籍變性人，2人相約至套房進行半套性交易。（張企群翻攝）

花名Chippy的泰國籍變性賣淫女，外表成熟撫媚充滿女人味，令嫖客驚呼：有沒有搞錯！（張企群翻攝）

花名Chippy的泰國籍變性賣淫女，外表成熟撫媚充滿女人味，令嫖客驚呼：有沒有搞錯！（張企群翻攝）

台北市萬華警分局前晚在中華路某套房，查獲一對進行半套性交易的男女，經查嫖客是29歲的劉姓電腦工程師，外表成熟撫媚的的賣淫女子，竟是一名尚未變更「男性」性別的泰國籍變性人；劉男得知剛剛替他「擦槍」的女子竟是男人，驚呼：有沒有搞錯！

警方調查，劉姓工程師是於日前在網路某論壇中發現一名綽號「Chippy」的女子，在網站上張貼從事俗稱打手槍的半套性交易；劉心癢難耐，透過手機通訊軟體相約前晚在台北市中華路某套房交易。但因該處出入複雜，早被警方鎖定是「一樓一鳳」性交易的區，發現劉與Chippy先後進入後，待時機成熟，即上門逮人。

警方一查之下，赫然發現全耳上下充滿女人味的Chippy，竟然是一名24歲的泰國籍男子安倫（譯音）。劉男在旁得知剛剛替他「服務」的人居然是名泰國變性人，嚇得頻問員警「怎麼可能！是不是資料搞錯了？」、「完全看不出來是男人啊！」

警方指出，2人在警訊中坦承以4000元的價格進行半套性交易，安倫還強調自己除了性別沒變外，全身上下都已是女兒身，只要客人再加2000元，「她」也可以提供全套性服務。訊後，警方將2人依違反社維法裁罰，並將安倫送交移民署等待遣返。

(中時)