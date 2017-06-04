雨勢趨緩 災害應變中心下午4點回歸常態

行政院長林全今（4日）下午出席中央災害應變中心第五次工作會報，經濟部長李世光宣布下午4時回歸常態開設，經濟部維持二級開設。（圖/葉書宏）

今年的梅雨鋒面使全台多處地區傳出災情，2日豪雨中央災害應變中心一級開設，今(4)天下午再次召開會議，經濟部長李世光宣布下午4時回歸常態開設，經濟部維持二級開設。

據《中央社》報導，0601豪雨中央災害應變中心在今天下午2點舉行「第5次工作會報暨院長視導」，行政院長林全前往視察。李世光後會主持會議表示，下午4時中央災害應變中心回歸常態開設。經濟部維持二級開設。

(中時電子報)